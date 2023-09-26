Алиев: Пока война идет, я буду служить
По его словам, он не может никуда уйти
Фото: із відкритих джерел
Бывший нападающий "Динамо" Александр Алиев рассказал о том, сколько еще планирует служить.
- Многие поуезжали, многие испугались. Посмотри, даже все эти машины повывозили. Живут в Европе. А сейчас все более-менее...
Видишь, как говорят, в Киеве война закончилась. Видишь, как сейчас здесь живут. И начинают возвращаться, и начинают потихоньку рассказывать. Бог им судья. Наверху он существует, он все видит.
- Кто-то еще из футболистов подался в ряды защитников?
- Думаю, никто не подался. Пошел Андрей Богданов. Он меня сразу набрал числа 4 или 5 марта и говорит: "Саныч, я хочу тоже".
Я подошел к командиру и сказал. Мне ответили, что без проблем, пусть приходит, это будет и мотивация для пацанов. Когда он пришел, пацанам было, не в том дело, что поспокойнее, но футболисты идут, спортсмены идут, почему нет.
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И Андрюха в этом плане молодец. Мы вместе прослужили где-то месяцев 9, а потом так получилось, что начинался чемпионат, уже начали сьезжаться команды.
Конечно, он еще может, пусть лучше идет и играет в футбол. Сейчас он, слава Богу, играет в "Колосе". Но все-равно служит.
- Ты сейчас тоже служишь?
- Конечно. Я не могу никуда уйти. Пока война идет, я буду служить", - сказал Алиев.
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