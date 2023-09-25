Алиев: Ракицкий много помогает армии. Не слышал от него слова "нет"

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины и некоторых других команд Александр Алиев рассказал о том, какую помощь ВСУ оказывает защитник " Шахтера " Ярослав Ракицкий.

"Спасибо хочу Ярику Ракицкому сказать. Очень много помогает. Все, что я просил для пацанов (на фронт - прим), то у него слова "нет" я никогда не слышал. Попросил беспилотники – он все сделал. Попросил форму или еще что-то – все сделал.

С радостью помогает. Я не обманывал, делал отчеты, на что деньги потрачены", – сказал Алиев.