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Алиев: Ракицкий много помогает армии. Не слышал от него слова "нет"
Беспилотники, форма и многое другое
shakhtar.com
Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины и некоторых других команд Александр Алиев рассказал о том, какую помощь ВСУ оказывает защитник "
"Спасибо хочу Ярику Ракицкому сказать. Очень много помогает. Все, что я просил для пацанов (на фронт - прим), то у него слова "нет" я никогда не слышал. Попросил беспилотники – он все сделал. Попросил форму или еще что-то – все сделал.
С радостью помогает. Я не обманывал, делал отчеты, на что деньги потрачены", – сказал Алиев.
Напомним, что Ракицкий долгое время играл в питерском "Зените" и вернулся в Украину после начала полномасштабного вторжения.
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