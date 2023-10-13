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В Олимпиаду-2028 включат 5 дополнительных видов спорта

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Соответствующее решение приняли в МОК

В Олимпиаду-2028 включат 5 дополнительных видов спорта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Исполнительный совет МОК согласовал включение пяти дополнительных видов спорта в программу летней Олимпиады-2028.

К ним относятся: бейсбол, софтбол, крикет, флаг-футбол, лакросс и сквош.

Решение мотивировано повышением локального интереса к Олимпийским играм со стороны аудитории в США.

Официально утвердить включение упомянутых видов спорта в программу Олимпийских игр 2028 года на второй день сессии МОК в Мумбаи в понедельник, 16 октября.

Стоит отметить, что крикет вернется в программу Олимпиады впервые за 128 лет. Последний турнир в этом виде спорта состоялся в 1900 году, тогда "золото" досталось Великобритании.

Олимпийское "золото" по бейсболу разыграют в седьмой раз в истории. Софтбол до сих пор был представлен на одной Олимпиаде — в 2020 году в Токио.

Соревнования по лакроссу последний раз проводились на уровне Олимпиады в 1948 году, а флаг-футбол и сквош впервые вошли в программу Олимпийских игр.

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В статье: МОК
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Источник:
Суспільне Спорт

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Комментарии (2)
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Alex-696 (Немирів)
13.10.2023 в 18:38
Коли вже плювки в бік включать в програму ОІ?
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Mexxxxx (Просяная)
13.10.2023 в 18:37
Так а хоббихорсинг как оставили за бортом? Не годится. Олимпиада это ж спорт высоких достижений, борьба, сила и ловкость, а тут. Эх, не интересно будет) Ну подождем скоро включат в программу, а то вот эти штангисты, боксеры, гимнасты, атлеты там всякие поднадоели уже, тоже спортсмены нашлись.
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