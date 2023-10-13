В Олимпиаду-2028 включат 5 дополнительных видов спорта

Исполнительный совет МОК согласовал включение пяти дополнительных видов спорта в программу летней Олимпиады-2028.

К ним относятся: бейсбол, софтбол, крикет, флаг-футбол, лакросс и сквош.

Решение мотивировано повышением локального интереса к Олимпийским играм со стороны аудитории в США.

Официально утвердить включение упомянутых видов спорта в программу Олимпийских игр 2028 года на второй день сессии МОК в Мумбаи в понедельник, 16 октября.

Стоит отметить, что крикет вернется в программу Олимпиады впервые за 128 лет. Последний турнир в этом виде спорта состоялся в 1900 году, тогда "золото" досталось Великобритании.

Олимпийское "золото" по бейсболу разыграют в седьмой раз в истории. Софтбол до сих пор был представлен на одной Олимпиаде — в 2020 году в Токио.

Соревнования по лакроссу последний раз проводились на уровне Олимпиады в 1948 году, а флаг-футбол и сквош впервые вошли в программу Олимпийских игр.