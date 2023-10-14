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Пятница тринадцатое для Черноморского флота РФ. ВМС ВСУ подтвердили удар по российскому кораблю

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Корабль Павел Державин был поражен дважды

Пятница тринадцатое для Черноморского флота РФ. ВМС ВСУ подтвердили удар по российскому кораблю

Фото: з вільних джерел

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ВМС ВСУ подтвердили удар по российскому кораблю Павел Державин. Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что патрульный корабль был поражен дважды. Также повреждения получил буксир "Профессор Николай Муру".

"Вчера была "пятница тринадцатое" для Черноморского флота РФ. Дважды был поражен патрульный корабль "Павел Державин".

Только со второго раза он понял, что ему пора убираться из нашего Севастополя. Также подтверждаем поражение буксира "Муру" (спасательный буксир "Профессор Николай Муру". - Прим.)", - добавил Плетенчук.

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В статье: Россия война с россией
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