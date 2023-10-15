Два работника Кривбасса не вернулись из-за границы после выезда на матч женской ЛЧ - источник
Инцидент произошел больше месяца назад
Фото: ФК Олімпік
Два работника "Кривбасса" не вернулись в Украину после выезда на матчи женской Лиги чемпионов. Об этом сообщает YouTube-проект KDK.
Речь идет о SMM-специалисте Романе Лопатине и фотографе Романе Медведеве. Добавим, что первый раньше работал прессаташе в донецком "Олимпике".
Матчи проходили 6 и 9 сентября. Сначала “Кривбасс” в квалификации уступил “Парижу” 0:4, а затем проиграл в утешительном поединке “Линчепингу”. Обе встречи были сыграны в Швеции.
Известно, что криворожский клуб обращался в полицию, Министерство молодежи и спорта и к пограничникам. После этого инцидента "Кривбассу" запретили вывозить из Украины фотографа и SMM-менеджеров мужского пола.
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