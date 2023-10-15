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Два работника Кривбасса не вернулись из-за границы после выезда на матч женской ЛЧ - источник

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Инцидент произошел больше месяца назад

Два работника Кривбасса не вернулись из-за границы после выезда на матч женской ЛЧ - источник

Фото: ФК Олімпік

Новина українською

Два работника "Кривбасса" не вернулись в Украину после выезда на матчи женской Лиги чемпионов. Об этом сообщает YouTube-проект KDK.

Речь идет о SMM-специалисте Романе Лопатине и фотографе Романе Медведеве. Добавим, что первый раньше работал прессаташе в донецком "Олимпике".

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Матчи проходили 6 и 9 сентября. Сначала “Кривбасс” в квалификации уступил “Парижу” 0:4, а затем проиграл в утешительном поединке “Линчепингу”. Обе встречи были сыграны в Швеции.

Известно, что криворожский клуб обращался в полицию, Министерство молодежи и спорта и к пограничникам. После этого инцидента "Кривбассу" запретили вывозить из Украины фотографа и SMM-менеджеров мужского пола.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
KDK

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