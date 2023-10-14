Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал ситуацию с беглым игроком Роспутьком

Игрок "Шахтер Ю19" – Александр Роспутько сбежал после поездки в Бельгию на матч с "Антверпеном". Агентская компания заявила, что после игры контактировала с Роспутько, речь шла о продолжении контакта, это был последний разговор агентства с Александром, больше он не выходил на связь.

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал нарушение контракта с "Шахтером" и самовольное оставление за границей:

Ответственность за досрочное одностороннее расторжение договора традиционно предусмотрена самим контрактом. После дела Зинченко, донецкий "Шахтер" прописывает в контрактах очень солидные штрафы. В некоторых контрактах я видел цифру в 30 миллионов евро. Другой вопрос – об обоснованности такого штрафа и возможности его реально взыскать. Но это уже дело юристов клуба.

Также Скоропашкин объяснил, мог ли Александр Роспутько покинуть "Шахтер" на тех же правах, как легионеры (поправка ФИФА для чемпионатов Украины и России на время войны):

Имея действующий контракт с одним клубом, игроку технически невозможно заявиться за другой клуб, даже с учетом поправок. Это можно сделать только после окончания действующего контракта или через сообщение о расторжении контракта из-за каких-либо нарушений (невыплата зарплаты, абьюзивное поведение и т.п.) или со ссылкой на знаменитое Приложение 7, которое не распространяется на футболистов с украинским гражданством. В противном случае к игроку могут быть применены дисциплинарные санкции в виде спортивной дисквалификации до 6 месяцев в дополнение к штрафу. Кроме того, санкции могут быть применены к новому клубу, как склонившему игрока к нарушению контракта.

Можно ли считать Роспутько нарушителем, юрист прокомментировал так: