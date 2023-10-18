  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Я сам был не без греха". Реакция Селезнева на скандал с молодыми игроками Динамо
В тренде

"Я сам был не без греха". Реакция Селезнева на скандал с молодыми игроками Динамо

Общие новости
(1 голосов)

Экс-форвард прокомментировал ситуацию вокруг нарушителей комендантского часа

"Я сам был не без греха". Реакция Селезнева на скандал с молодыми игроками Динамо

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Бывший нападающий "Днепра", "Шахтера", сборной Украины и некоторых других команд Евгений Селезнев прокомментировал посещение игроками "Динамо" U-19 ночного клуба во время комендантского часа.

"Во-первых, конечно, не мне их судить. Я сам был не без греха, но после своих “моментов” имел двойную мотивацию на тренировках и в играх, чтобы не подводить тех, кто мне доверял. Плохо, что они “отметились” в то время, когда вся страна переживает войну и люди такое воспринимают ближе к сердцу.

Меня больше удивила реакция других ребят в соцсетях. К тому времени уже было понятно, что ситуацию надо исправить, а в итоге получилось только хуже.

Нет никакого смысла ругаться с журналистами, тем более, когда ты не прав (сам через такое проходил). Надо сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Мы каждый день должны помнить в какое время живем. И радоваться, что все равно есть возможность заниматься любимым делом благодаря ВСУ", - сказал Селезнев.

Читайте также"Угомонитесь журналюги!" Футболисты Динамо нарушили комендантский час / Расследование УП
По теме
yellow-arrow
В США назвали количество переданных ракет ATACMS Украине
yellow-arrow
Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
yellow-arrow
Враг нанес 6 ракетных ударов по Запорожью: попал в многоэтажку, есть погибшие
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Динамо U19 (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FCDNIPRO.COM

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде