"Я сам был не без греха". Реакция Селезнева на скандал с молодыми игроками Динамо

Бывший нападающий "Днепра", "Шахтера", сборной Украины и некоторых других команд Евгений Селезнев прокомментировал посещение игроками "Динамо" U-19 ночного клуба во время комендантского часа.

"Во-первых, конечно, не мне их судить. Я сам был не без греха, но после своих “моментов” имел двойную мотивацию на тренировках и в играх, чтобы не подводить тех, кто мне доверял. Плохо, что они “отметились” в то время, когда вся страна переживает войну и люди такое воспринимают ближе к сердцу.

Меня больше удивила реакция других ребят в соцсетях. К тому времени уже было понятно, что ситуацию надо исправить, а в итоге получилось только хуже.

Нет никакого смысла ругаться с журналистами, тем более, когда ты не прав (сам через такое проходил). Надо сделать правильные выводы и двигаться дальше.