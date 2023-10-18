"Я сам был не без греха". Реакция Селезнева на скандал с молодыми игроками Динамо
Экс-форвард прокомментировал ситуацию вокруг нарушителей комендантского часа
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Бывший нападающий "Днепра", "Шахтера", сборной Украины и некоторых других команд Евгений Селезнев прокомментировал посещение игроками "Динамо" U-19 ночного клуба во время комендантского часа.
"Во-первых, конечно, не мне их судить. Я сам был не без греха, но после своих “моментов” имел двойную мотивацию на тренировках и в играх, чтобы не подводить тех, кто мне доверял. Плохо, что они “отметились” в то время, когда вся страна переживает войну и люди такое воспринимают ближе к сердцу.
Меня больше удивила реакция других ребят в соцсетях. К тому времени уже было понятно, что ситуацию надо исправить, а в итоге получилось только хуже.
Нет никакого смысла ругаться с журналистами, тем более, когда ты не прав (сам через такое проходил). Надо сделать правильные выводы и двигаться дальше.
Мы каждый день должны помнить в какое время живем. И радоваться, что все равно есть возможность заниматься любимым делом благодаря ВСУ", - сказал Селезнев.
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