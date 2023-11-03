Алиев: Милевский на связи, можете набрать – он вам ответит
Кажется, Артем идет на поправку
Фото: Instagram Артема Милевского
Экс-хавбек "Динамо" Александр Алиев присутствует на матче 13-го тура УПЛ против "Шахтера".
- Я всегда болею за хороший футбол. Хочу, чтобы обе команды показали хороший футбол, а болельщики у телевизоров увидели много голов.
– Что нужно "Динамо", чтобы выйти в лидеры?
- Нужно выигрывать постоянно. По той игре, которую они сейчас показывают, им очень тяжело.
– В каком состоянии Милевский?
– Он на связи, вы можете набрать – он вам ответит. Позвоните ему, спросите, как он.
Напомним, что Милевский находится в реабилитационной клинике из-за проблем с алкоголем. Лечение Артема оплатил президент "Динамо" Игорь Суркис.
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