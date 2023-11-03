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Алиев: Милевский на связи, можете набрать – он вам ответит

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Кажется, Артем идет на поправку

Алиев: Милевский на связи, можете набрать – он вам ответит

Фото: Instagram Артема Милевского

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Экс-хавбек "Динамо" Александр Алиев присутствует на матче 13-го тура УПЛ против "Шахтера".

Читайте такжеАлиев - про Милевского: Кент поправляется. Игорь Суркис оплатил еще 10 дней реабилитации

- Я всегда болею за хороший футбол. Хочу, чтобы обе команды показали хороший футбол, а болельщики у телевизоров увидели много голов.

– Что нужно "Динамо", чтобы выйти в лидеры?

- Нужно выигрывать постоянно. По той игре, которую они сейчас показывают, им очень тяжело.

– В каком состоянии Милевский?

– Он на связи, вы можете набрать – он вам ответит. Позвоните ему, спросите, как он.

Напомним, что Милевский находится в реабилитационной клинике из-за проблем с алкоголем. Лечение Артема оплатил президент "Динамо" Игорь Суркис.

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Источник:
Трибуна
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.11.2023 в 19:26
На заправку он идет...
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.11.2023 в 19:26
На заправку он идет...
Ответить
0
2

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