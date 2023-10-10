Алиев - про Милевского: Кент поправляется. Игорь Суркис оплатил еще 10 дней реабилитации
Артем идет на поправку
Фото: Instagram Артема Милевского
Бывший хавбек "Динам" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о состоянии своего экс-партнера по команде Артема Милевского, который проходит курс реабилитации мз-за проблем с алкоголем.
"Только что был у кента, он поправляется, все с ним хорошо. Уже в реабилитации. Игорь Суркис оплатил еще 10 дней вперед за реабилитацию. Так что спасибо "Динамо" и Игорю Суркису.
Скоро кент поправится и все с ним будет хорошо. Он – красавчик", – сказал Алиев в Instagram.
Как известно, лечение Артема оплатил президент "Динамо" Игорь Суркис. По информации СМИ, первая неделя содержания Артема в клинике обошлась в 175 000 гривен.
Отметим, что прямо о характере проблем Милевского не говорят, но известно, что Артем страдает от алкогольной зависимости.
Также добавим, что ранее Селезнев и Алиев говорили о том, что
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