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Алиев - про Милевского: Кент поправляется. Игорь Суркис оплатил еще 10 дней реабилитации

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Артем идет на поправку

Алиев - про Милевского: Кент поправляется. Игорь Суркис оплатил еще 10 дней реабилитации

Фото: Instagram Артема Милевского

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Бывший хавбек "Динам" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о состоянии своего экс-партнера по команде Артема Милевского, который проходит курс реабилитации мз-за проблем с алкоголем.

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"Только что был у кента, он поправляется, все с ним хорошо. Уже в реабилитации. Игорь Суркис оплатил еще 10 дней вперед за реабилитацию. Так что спасибо "Динамо" и Игорю Суркису.

Скоро кент поправится и все с ним будет хорошо. Он – красавчик", – сказал Алиев в Instagram.

Как известно, лечение Артема оплатил президент "Динамо" Игорь Суркис. По информации СМИ, первая неделя содержания Артема в клинике обошлась в 175 000 гривен.

Отметим, что прямо о характере проблем Милевского не говорят, но известно, что Артем страдает от алкогольной зависимости.

Также добавим, что ранее Селезнев и Алиев говорили о том, что Милевский не изъявляет желания к лечению.

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В статье: Артем Милевский Игорь Суркис Александр Алиев Динамо (Киев)
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