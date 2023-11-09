Ястремская: Кому больше всего нужно напоминать, что война продолжается, так это WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала допуск россиян к международным теннисным соревнованиям.

"Кому больше всего нужно напоминать, что война продолжается, так это WTA. Они первыми забыли, что война идет.

Больше всего меня раздражает их позиция по поводу разрешения российским теннисисткам участвовать в турнирах. Теннис – один из немногих видов спорта, где такая ситуация. И это доводит меня до отчаяния. Тем более что некоторые россияне даже не скрывают своей поддержки агрессии против Украины.

Было столько раз, когда я сообщала WTA, что россиянка публично поддерживает Путина. Обещали посмотреть, но ничего – молчание. WTA постоянно обещает расследовать подобные инциденты, принимать какие-либо меры, но потом тишина. Невероятно. Больше никто об этом даже не говорит.

Но я не буду молчать, я буду продолжать об этом говорить.

Почему россиян не так много в других видах спорта? Потому что это нормальные организации. Но не WTA.

Нельзя сказать, что теннис – это оружие в наших руках. Миссия спорта – объединять людей, сообщества, поэтому я думаю о теннисе, когда выхожу на площадку. Но если я играю против россиянок, то я думаю о том, что хотела бы иметь при себе пистолет.

В Украине происходит геноцид, и это несправедливо, что мы должны продолжать с ними играть", – сказала Ястремская на пресс-конференции в Вильнюсе.

Напомним, что 11-12 ноября сборная Украины сыграет против команды Нидерландов на Кубке Билли Джин Кинг в Вильнюсе.