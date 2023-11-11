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Утром россияне атаковали Киев. Кличко заявил о работе ПВО по баллистике

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Суббота в столице началась неспокойно

Утром россияне атаковали Киев. Кличко заявил о работе ПВО по баллистике

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Новина українською
Новина українською

Россияне с утра 11 ноября атаковали Киев. Около 8:00 в столице Украины прогремел взрыв, после чего сразу начала раздаваться сирена тревоги.

Очевидцы слышали около десяти взрывов на левом берегу города. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил это.

“Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике”, – написал глава города в Telegram.

Также очевидцы опубликовали фото сегодняшнего дыма в небе. Отметим, что эта фотография была заблюрена и не указывала на месторасположение.

Также параллельно в это же время в Одесской области была несколькоминутная тревога из-за угроз работы тактической авиации россиян управляемыми авиационными бомбами.

По состоянию на 8.34 в Киеве все еще звучит тревога.

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