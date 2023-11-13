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Действующий судья. Журналист назвал возможного преемника Лучи на посту главы Комитета арбитров УАФ

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С 2010 года он работал на матчах УПЛ

Действующий судья. Журналист назвал возможного преемника Лучи на посту главы Комитета арбитров УАФ

Фото: УАФ

Новина українською
Новина українською

Журналист Виктор Вацко рассказал, что Лучано Лучи может покинуть пост главы Комитета арбитров УАФ.

"Кресло Лучано Лучи — это наиболее лакомый кусок. И главным претендентом на него многие называют Ярослава Козака. Не Лучи уже назначает у нас арбитров, не Лучи", — сказал Вацко.

Напомним, что 43-летний судья обслуживает матчи УПЛ с 2010 года. С 2013 по 2022 годы он был арбитром ФИФА.

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Виктор Вацко Лучано Лучи
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Источник:
Вацко Live
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