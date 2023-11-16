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Названа дата боя Фьюри – Усик

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Названа дата боя Фьюри – Усик

фото из свободных источников

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Бой украинского боксера Александра Усика против британца Тайсона Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде.

Победитель боя станет абсолютом в хевивейте, поскольку на кону будут стоять все чемпионские пояса.

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Отметим, что свой последний поединок Александр Усик провел в августе этого года против Даниэля Дюбуа. Тогда украинец нокаутировал британца в девятом раунде и защитил чемпионские пояса.

Последний бой Фьюри состоялся 28 октября против звезды UFC Франсиса Нганну, которого Цыганский король победил спорным решением судей.

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