Украинка Самуляк стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике
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Фото: news.liga.net
Украинка Светлана Самуляк стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Мундиаль в эти дни проходит в Гвадалахаре (Мексика).
Наша спортсменка завоевала золото в рывке, толчке и по сумме двоеборья. Результат нашей спортсменки – 98 килограммов и 116 килограммов.
Серебро у представительницы Эквадора Джессики Паласиас (92+115), а ТОП-3 замкнула спортсменка из Японии Сеи Хига (90+106).
"Наши солдаты воюют на фронте. Спорт – это мой фронт, место, где я могу показать миру, что Украина сильна!" – отметила Самуляк после победы в комментарии на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
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