  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинка Самуляк стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике
В тренде

Украинка Самуляк стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике

Общие новости
Обновлено

Гордимся такими спортсменами

Украинка Самуляк стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике

Фото: news.liga.net

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Украинка Светлана Самуляк стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Мундиаль в эти дни проходит в Гвадалахаре (Мексика).

Наша спортсменка завоевала золото в рывке, толчке и по сумме двоеборья. Результат нашей спортсменки – 98 килограммов и 116 килограммов.

Серебро у представительницы Эквадора Джессики Паласиас (92+115), а ТОП-3 замкнула спортсменка из Японии Сеи Хига (90+106).

"Наши солдаты воюют на фронте. Спорт – это мой фронт, место, где я могу показать миру, что Украина сильна!" – отметила Самуляк после победы в комментарии на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

По теме
yellow-arrow
“Мы уже почти на Евро”. Заголовки итальянских газет после матча с Северной Македонией
yellow-arrow
Украинские силы ПВО ночью уничтожили 29 российских Шахедов
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали еще 620 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за сутки
Светлана Самуляк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости