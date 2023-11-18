Украинка Самуляк стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике

Украинка Светлана Самуляк стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Мундиаль в эти дни проходит в Гвадалахаре (Мексика).

Наша спортсменка завоевала золото в рывке, толчке и по сумме двоеборья. Результат нашей спортсменки – 98 килограммов и 116 килограммов.

Серебро у представительницы Эквадора Джессики Паласиас (92+115), а ТОП-3 замкнула спортсменка из Японии Сеи Хига (90+106).

"Наши солдаты воюют на фронте. Спорт – это мой фронт, место, где я могу показать миру, что Украина сильна!" – отметила Самуляк после победы в комментарии на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).