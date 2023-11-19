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Оккупантов подвинули до 8 километров от Днепра на левобережье Херсонщины

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Оккупантов подвинули до 8 километров от Днепра на левобережье Херсонщины

Телемарафон

UA-Футбол
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Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на левобережье Херсонщины в эфире телемарафона. Она сообщила, что россияне были вынуждены отступить на 3-8 километров от Днепра.

Цифры разнятся от 3 до 8 км, в зависимости от специфики, географии левого берега. Работы еще много, враг продолжает артиллерийский огонь по правому берегу. Это означает, что они имеют возможность подтягивать резервы. То есть они не выбиты настолько, что не смогут подтягивать дополнительные силы.

Украинские военные продолжают закрепляться на левобережье Херснощины, нанося огневое поражение россиянам.

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Источник:
hromadske.ua
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