Оккупантов подвинули до 8 километров от Днепра на левобережье Херсонщины
Продолжается неутомимая работа наших воинов
Телемарафон
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на левобережье Херсонщины в эфире телемарафона. Она сообщила, что россияне были вынуждены отступить на 3-8 километров от Днепра.
Цифры разнятся от 3 до 8 км, в зависимости от специфики, географии левого берега. Работы еще много, враг продолжает артиллерийский огонь по правому берегу. Это означает, что они имеют возможность подтягивать резервы. То есть они не выбиты настолько, что не смогут подтягивать дополнительные силы.
Украинские военные продолжают закрепляться на левобережье Херснощины, нанося огневое поражение россиянам.
Популярное сейчас
- В чемпионшип? С Эвертона могут снять еще 9 очков
- СМИ: Эвертон может продать Миколенко в случае вылета в Чемпионшип
- Отбор на ЧЕ-2024. Украина U19 – Косово U19 0:4. Слов нет
- Целью удара оккупантов по бойцам 128-й ОГШБр мог быть комбриг - ГБР
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО