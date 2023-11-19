Директор Днепра-1 Фридман: Павелко нелегитимно сидит в тюрьме. Он никого не убил

Коммерческий директор “Днепра-1” Вячеслав Фридман прокомментировал слухи, что клуб не поддержал отставку Андрея Павелко с должности президента Украинской ассоциации футбола.

"Днепр-1" придерживается нейтральной позиции. Мы не "за" и не "против", просто не хотим принимать в этом участие. Сделайте все легитимно, как надо.

Я считаю, что Павелко нелегитимно сидит в тюрьме. Его нужно отпустить, довести дело до суда и только потом сажать. А так его содержат под стражей просто не за что. Павелко же не опасен: он никого не убил, не изнасиловал, не бегает с ножом по улице.

Его изолировали по надуманной истории, что он якобы мог общаться в Доме футбола со своим юристом. Но он мог с ним и по телефону общаться. Это все так надумано, что не хочется об этом даже говорить.

Отпустите Павелка, наденьте ему на ногу браслет и пусть сидит дома. Это некрасиво, когда человека держат в тюрьме, а в это время его убирают с должности. Ходят слухи, что его готовы отпустить, если он напишет уходящее с должности главы УАФ заявление.

Пусть решают сами, "Днепр-1" в этом участии не будет принимать из-за ситуации, которая сложилась с Павелком. Это не очень хорошо”, – сказал Фридман в комментарии Sport-express.