Директор Днепра-1 Фридман: Павелко нелегитимно сидит в тюрьме. Он никого не убил
У представителя днепрян свое видение уголовно-процессуального кодекса
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Коммерческий директор “Днепра-1” Вячеслав Фридман прокомментировал слухи, что клуб не поддержал отставку Андрея Павелко с должности президента Украинской ассоциации футбола.
"Днепр-1" придерживается нейтральной позиции. Мы не "за" и не "против", просто не хотим принимать в этом участие. Сделайте все легитимно, как надо.
Я считаю, что Павелко нелегитимно сидит в тюрьме. Его нужно отпустить, довести дело до суда и только потом сажать. А так его содержат под стражей просто не за что. Павелко же не опасен: он никого не убил, не изнасиловал, не бегает с ножом по улице.
Его изолировали по надуманной истории, что он якобы мог общаться в Доме футбола со своим юристом. Но он мог с ним и по телефону общаться. Это все так надумано, что не хочется об этом даже говорить.
Отпустите Павелка, наденьте ему на ногу браслет и пусть сидит дома. Это некрасиво, когда человека держат в тюрьме, а в это время его убирают с должности. Ходят слухи, что его готовы отпустить, если он напишет уходящее с должности главы УАФ заявление.
Пусть решают сами, "Днепр-1" в этом участии не будет принимать из-за ситуации, которая сложилась с Павелком. Это не очень хорошо”, – сказал Фридман в комментарии Sport-express.
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