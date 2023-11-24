В Польше трагически погиб украинский футболист с семьей
Семья попала в ДТП
Фото: MLKS Sudety Międzylesie
В Польше трагически погиб 37-летний украинский футболист Владимир Сниданко вместе со своей семьей в автокатастрофе. Он играл за команду "Судеты" из Мендзылеся, представляющий восьмой дивизион польского чемпионата.
"Трудно что-то написать, а тем более — смириться с этим. Погиб наш хороший друг и футболист. Выражаем искренние соболезнования", - говорится в сообщении клуба.
Трагедия случилась 21 ноября. Как сообщает Fakt.pl, машина Сниданко поочередно столкнулась с двумя грузовиками и улетела в кювет. Отмечается, что тесты водителей грузовиков оказались "чистыми". В результате автокатастрофы погиб Владимир, его жена Надежда и 7-летний сын Марк. В семье также осталось двое маленьких детей.
Популярное сейчас
- 16-летний воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи
- Антигерой Майдана Вадим Титушко воюет в ВСУ, в составе 72-й бригады. ФОТО
- Владу Никольченко дисквалифицировали из сборной Украины за негативные высказывания в адрес Польши
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО