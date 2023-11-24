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В Польше трагически погиб украинский футболист с семьей

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Семья попала в ДТП

В Польше трагически погиб украинский футболист с семьей

Фото: MLKS Sudety Międzylesie

Новина українською

В Польше трагически погиб 37-летний украинский футболист Владимир Сниданко вместе со своей семьей в автокатастрофе. Он играл за команду "Судеты" из Мендзылеся, представляющий восьмой дивизион польского чемпионата.

"Трудно что-то написать, а тем более — смириться с этим. Погиб наш хороший друг и футболист. Выражаем искренние соболезнования", - говорится в сообщении клуба.

Трагедия случилась 21 ноября. Как сообщает Fakt.pl, машина Сниданко поочередно столкнулась с двумя грузовиками и улетела в кювет. Отмечается, что тесты водителей грузовиков оказались "чистыми". В результате автокатастрофы погиб Владимир, его жена Надежда и 7-летний сын Марк. В семье также осталось двое маленьких детей.

В Польше трагически погиб украинский футболист с семьей - изображение 1В Польше трагически погиб украинский футболист с семьей - изображение 2В Польше трагически погиб украинский футболист с семьей - изображение 3
Фото: Maciej Kulczyński/PAP
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Источник:
Fakt.pl
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