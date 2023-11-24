Внучка Кварцяного: Дедушка постоянно ищет инвесторов и хочет возродить Волынь

Фитнес тренер женской команды "Металлиста 1925" и внучка легендарного тренера "Волыни" Настя Кварцяная рассказала, чем занимается ее дедушка сейчас.

"Он работает главой Волынской ассоциации футбола и развивает областной футбол. Он постоянно ищет инвесторов и хочет возродить ФК "Волынь", потому что это его второй ребенок.

Какой матч "Волыни" запомнился мне больше всего? Каждый матч я очень переживала за команду и дедушку. Мне запомнилось, когда "Волынь" обыграла "Днепр" и Майкон забил два гола. С "Карпатами" постоянно были зарубы: и между болельщиками, и между футболистами.

Я была тогда совсем юная, поэтому особого общения с игроками "Волыни" не было, мы только здоровались. Однажды я попросила футболку у Майкона. Он ее мне подарил после какого-то матча, она сейчас висит у меня дома", - рассказала Анастасия.

Напомним, до полномасштабного вторжения россиян в Украину "Волынь" выступала в Первой лиге, однако на новый сезон решила не заявляться и прекратила выступления на профессиональном уровне в июне 2022 года.