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Волынь не возобновит выступления в ПФЛ в 2024 году

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Скорее всего, луцкий клуб пропустит еще как минимум один сезон

Волынь не возобновит выступления в ПФЛ в 2024 году

fcvolyn.net

Новина українською
Новина українською

Луцкая "Волынь" не вернется в профессиональный футбол в следующем году.

Как сообщает Sport Arena, скорее всего, клуб пропустит еще как минимум один сезон.

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"Волынь" заняла десятое место в итоговой турнирной таблице сезона 2021/22 в Первой лиге, который был завершен досрочно из-за вторжения российских войск в Украину. С тех пор неоднократно вставал вопрос о возобновлении выступлений луцким клубом, но пока данный вариант реализовать не удалось.

В марте 2023 года главный тренер "Волыни" U-19 Альберт Шахов говорил о возможности для первой команды луцкого клуба заявиться во Вторую лигу. Как говорил тогда специалист, "клуб приостановил свою деятельность, но не ликвидирован".

Однако летом "Волынь" была исключена из Профессиональной футбольной лиги вместе с еще четырьмя клубами, которые не подали заявлений о продолжении временной приостановки участия в соревнованиях сезона 2023/24, не уплатили членские взносы и не продолжают свою деятельность.

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Источник:
Sport Arena
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