Лужный: В волынский футбол вообще не нужно никому лезть. Там есть Кварцяный
Волынский футбол стойко ассоциируется с Кварцяным
Экс-защитник "Динамо" "Волыни" и сборной Украины Олег Лужный рассказал о том, что хотел бы ли он, чтобы Виталий Кварцяный возобновил тренерскую деятельность.
"Две недели назад я сказал Владимировичу: "Возвращайтесь в футбол". Он ответил: "Я бы с удовольствием, но сейчас война, не до футбола". Я двумя руками за его возвращение к тренерской деятельности.
Я давно говорил, что если Кварцяный не будет тренировать, никакого футбола на Волыни не будет. Так оно и вышло. Он очень любил свою команду.
Помню, когда я уже играл в "Динамо", Владимирович одолжил у меня деньги, чтобы купить автобус для "Волыни". Настоящий патриот.
В волынский футбол вообще не нужно никому лезть. Там есть Кварцяный", - сказал Лужный.
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