Лужный: В волынский футбол вообще не нужно никому лезть. Там есть Кварцяный

Экс-защитник "Динамо" "Волыни" и сборной Украины Олег Лужный рассказал о том, что хотел бы ли он, чтобы Виталий Кварцяный возобновил тренерскую деятельность.

"Две недели назад я сказал Владимировичу: "Возвращайтесь в футбол". Он ответил: "Я бы с удовольствием, но сейчас война, не до футбола". Я двумя руками за его возвращение к тренерской деятельности.

Я давно говорил, что если Кварцяный не будет тренировать, никакого футбола на Волыни не будет. Так оно и вышло. Он очень любил свою команду.

Помню, когда я уже играл в "Динамо", Владимирович одолжил у меня деньги, чтобы купить автобус для "Волыни". Настоящий патриот.

В волынский футбол вообще не нужно никому лезть. Там есть Кварцяный", - сказал Лужный.