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Лужный: В волынский футбол вообще не нужно никому лезть. Там есть Кварцяный

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Волынский футбол стойко ассоциируется с Кварцяным

Лужный: В волынский футбол вообще не нужно никому лезть. Там есть Кварцяный

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Экс-защитник "Динамо" "Волыни" и сборной Украины Олег Лужный рассказал о том, что хотел бы ли он, чтобы Виталий Кварцяный возобновил тренерскую деятельность.

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"Две недели назад я сказал Владимировичу: "Возвращайтесь в футбол". Он ответил: "Я бы с удовольствием, но сейчас война, не до футбола". Я двумя руками за его возвращение к тренерской деятельности.

Я давно говорил, что если Кварцяный не будет тренировать, никакого футбола на Волыни не будет. Так оно и вышло. Он очень любил свою команду.

Помню, когда я уже играл в "Динамо", Владимирович одолжил у меня деньги, чтобы купить автобус для "Волыни". Настоящий патриот.

В волынский футбол вообще не нужно никому лезть. Там есть Кварцяный", - сказал Лужный.

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В статье: Олег Лужный Виталий Кварцяный война с россией
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