Билодид в Токио готовится к очередному Гран-при. Фото
Борьба за медали
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид готовится к очередному Гран-при. Со 2 по 3 декабря в Токио состоятся соревнования лучших, где примет участие и наша спортсменка.
Фото из подготовки к будущим соревнованиям Дарья разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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