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Билодид в Токио готовится к очередному Гран-при. Фото

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Борьба за медали

Билодид в Токио готовится к очередному Гран-при. Фото

narodna-pravda.ua

UA-Футбол
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Украинская дзюдоистка Дарья Билодид готовится к очередному Гран-при. Со 2 по 3 декабря в Токио состоятся соревнования лучших, где примет участие и наша спортсменка.

Фото из подготовки к будущим соревнованиям Дарья разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина приняла участие в благотворительном ужине в Варшаве.

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Дарья Билодид
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