Билодид в Токио готовится к очередному Гран-при. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид готовится к очередному Гран-при. Со 2 по 3 декабря в Токио состоятся соревнования лучших, где примет участие и наша спортсменка.

Фото из подготовки к будущим соревнованиям Дарья разместила на своей странице в Instagram.