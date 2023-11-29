Николай Зоц: Замерзшие руки у Дмитренко? Она не впервые бежит в такую погоду

В шведском Эстерсунде завершилась первая женская эстафета Кубка мира 2023/24, по итогам которой сборная Украины заняла 12-е место.

Единственный круг штрафа в составе сборной пробежала Дарья Блашко, для которой старт был первым в новом сезоне.

После гонки старший тренер сборной Николай Зоц в комментарии для Суспільне Спорт прокомментировал результат гонки.

"Когда уже формируешь команду, то лучше делать шаг назад, чтобы потом — два вперед".

"Немножко не получилось у нас с самого начала, первого этапа. И у Кристины после стрельбы лежа была ситуация, когда шесть команд шли — она могла в этой группе идти, но потеряла контакт. Перед "стойкой" потратила много сил, потом еще на стрельбе с запасным патроном "ковырялась" - и все, команды поехали".

О первом старте Дарьи Блашко в сезоне:

"Совсем не получился у нас второй этап. Знали, что идем на какой-то риск. С Дарьей Блашко делали повторную тренировку, и она говорила, что чувствует себя более-менее. Но совсем провальный второй этап".

"К другим девушкам нет никаких претензий, но когда выпадаешь из контакта в таких гонках, то 12-е место с нашим составом после финиша — это как проигрыш, а не занятое достойное место".

Продолжит ли Блашко выступления в Эстерсунде?

"Еще не видел ее после финиша, что там произошло, что с самочувствием. Я не только про "стойку" - скорее, от самочувствия стрельба была такой. Надо еще поговорить, рано сейчас говорить".

О проблемах Дмитренко на втором огневом рубеже:

"Замерзшие руки у Дмитренко? Кристина — уже не такая молодая спортсменка, которая бежит впервые и в такую погоду. Знали, что такие ситуации могут быть, поэтому такие оправдания — этого делать не надо. Нужно быть готовым к такому".