Кварцяный: В 90-х криминалитет Луцка любил футбол и помогал Волыни
Веселые истории от Виталия Кварцяного
Многолетний в прошлом тренер "Волыни" Виталий Кварцяный вспомнил, как начиналась его карьера в луцком клубе.
– Как вы стали главным тренером "Волыни"?
– В 1987 году Маркевич уехал работать в "Подолье" из Хмельницкого, а меня оставили главным тренером ФК "Волынь".
Руководители обкома сказали: "Ты никуда не уедешь, а в области мы тебе работать не дадим".
Сначала я был исполняющим обязанности, а через два месяца меня назначили полноценным главным тренером. Сначала я не хотел, но партия сказала: "Надо!". Пришлось работать.
При мне заиграли ряд ребят: Лужный, Ещенко, Корпонай, которых впоследствии забрали в Высшую лигу.
– В лихие 90-е с криминалитетом пересеклись?
– В Луцке было 40 уголовных бригад, но у меня с ними проблем не возникало. Они постоянно тусовались на Варшавском рынке. Все организации платили им дань. По всей Украине стадионы отдавались криминалитету под рынки, кроме Луцка. У нас наоборот – мафия отгоняла торгашей, чтобы люди ходили на футбол. Криминалитет Луцка любил футбол и помогал "Волыни".
- Например?
– Однажды помогли привезти в "Волынь" некоторых футболистов, используя свою силу и влияние. Где-то пять трансферов мы так провернули. Они не взяли с нас ни копейки за свои услуги. Мы им давали только кафе для вечеринок.
Иногда мы делали липовые абонементы на футбол, а бандиты помогали им распространять. К примеру, стадион вмещает 15 тысяч болельщиков, а мы выпустили 25 тысяч абонементов, они их развезли по заводам, киоскам, фермам. Потом привезли нам мешок денег, в которых "Волынь" тогда очень нуждалась. Вот такое было время, приходилось вертеться, чтобы поддерживать клуб на плаву.
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