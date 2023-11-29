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Кварцяный: Уверен, что если бы Майкон не погиб, сейчас бы играл за сборную Бразилии
Форвард часть карьеры провел в Волыни, после чего перешел в Шахтер
Экс-наставник "Волыни" Виталий Кварцяный рассказал о бывшем форварде луцкого клуба и "
– За Майкона нам предлагали 3 млн, потом 5 млн, потом 6 млн. Но президент "Волыни" Столяр не хотел его продавать. Мы тратили на клуб 4 миллиона в год, и если бы продали Майкона за 6 млн, то получили бы суперэкономический эффект.
– Кто предлагал?
– Два российских, немецкий и французский клубы.
– Как Майкон из "Волыни" оказался в "Шахтере"?
– Его окружили бразильские агенты, всех обманули и отвезли в "Шахтер". "Волынь" за него денег не получила. Я даже не знаю, как это произошло, потому что в то время не работал. "Шахтер" – не бедный клуб, мог бы и заплатить "Волыни" какой-нибудь миллион-два. В перспективе миллионов 30 он стоил бы.
– Почему тогда Майкон не раскрылся в "Шахтере"?
– Потому что там авторитетом у Луческу был Луис Адриано, и Майкону было тяжело пробиться. Но его время все равно пришло бы.
Если бы Майкон не погиб, то играл бы сегодня за сборную Бразилии, я в этом уверен.
Более сильного нападающего я там не видел. Жезус из "Арсенала" даже рядом не стоит – Майкон был на две головы выше.
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