Кварцяный: Уверен, что если бы Майкон не погиб, сейчас бы играл за сборную Бразилии

Экс-наставник "Волыни" Виталий Кварцяный рассказал о бывшем форварде луцкого клуба и " Шахтера " Майконе, который в 2014 году погиб в автокатастрофе в Донецке.

– За Майкона нам предлагали 3 млн, потом 5 млн, потом 6 млн. Но президент "Волыни" Столяр не хотел его продавать. Мы тратили на клуб 4 миллиона в год, и если бы продали Майкона за 6 млн, то получили бы суперэкономический эффект.

– Кто предлагал?

– Два российских, немецкий и французский клубы.

– Как Майкон из "Волыни" оказался в "Шахтере"?

– Его окружили бразильские агенты, всех обманули и отвезли в "Шахтер". "Волынь" за него денег не получила. Я даже не знаю, как это произошло, потому что в то время не работал. "Шахтер" – не бедный клуб, мог бы и заплатить "Волыни" какой-нибудь миллион-два. В перспективе миллионов 30 он стоил бы.

– Почему тогда Майкон не раскрылся в "Шахтере"?

– Потому что там авторитетом у Луческу был Луис Адриано, и Майкону было тяжело пробиться. Но его время все равно пришло бы.

Если бы Майкон не погиб, то играл бы сегодня за сборную Бразилии, я в этом уверен.

Более сильного нападающего я там не видел. Жезус из "Арсенала" даже рядом не стоит – Майкон был на две головы выше.