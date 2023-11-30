Свитолина одержала победу в номинации Возвращение года по версии Eurosport
Украинка проделала фантастическую работу
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей в номинации "Возвращение года" по версии канала Eurosport.
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Напомним, что после 13 месяцев отсутствия после рождения дочери Элина Свитолина вышла на корт в марте 2022 года.
В мае украинка пробилась в полуфинал на турнире WTA 125 в Сен-Мало и выиграла титул WTA 250 в Страсбурге. В июне 2023 года Элина добралась до четвертьфинала Ролан Гаррос, а через месяц до полуфинала на Уимблдоне.
Элина Свитолина занимала 508-е место в мировом рейтинге, а по итогам сезона закрепилась на 25-й позиции.
Возвращение года: Элина Свитолина
Теннисистка года: Ига Швёнтек (Польша)
Пара года: Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарьова (-)
Матч года: Беатрис Аддад Мая (Бразилия) - Сара Соррибес Тормо (Испания) - Ролан Гаррос
Противостояние сезона: Арина Соболенко (-) - Елена Рибакіна (Казахстан)
Сюрприз сезона: возвращение в теннис Каролин Возняцки (Дания)
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