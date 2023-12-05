Хэйни: Александр Усик - величайший боксер всех времен

Бывший чемпион мира в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) американец Девин Хэйни (30-0, 15 КО) проведет бой в новом дивизионе.

Напомним, что поединок состоится 9 декабря.

Хэйни выйдет в ринг против обладателя титула WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг) соотечественника Риджиса Прогрейса (29-1, 24 КО). Накануне этого противостояния боксер дал оценку самым выдающимся боксерам.

— Райан Гарсия?

— Я думаю, он хорош. Я считаю, у него есть навыки, скорость, мощь.

— Джервонта Дэвис?

— Великий во все времена.

— Шакур Стивенсон?

— Я думаю, настолько, насколько он показал себя на текущий момент, — он хорош.

— Диллон Дэнис?

— Завершивший карьеру.

— Джейк Пол?

— Я думаю, он хорош. Он настоящий. Я считаю, он величайший во все времена, когда дело касается бокса инфлюенсеров.

— Александр Усик?

— Величайший во все времена.

— Есть ли прогноз на его бой против Тайсона Фьюри?

— Я считаю, в этом бою сойдутся два величайших во все времена. Я думаю, это отлично для бокса, когда такое случается. Я не знаю. Я не могу выбрать победителя этого боя. Это хороший поединок.

— Как вы оцените Тайсона Фьюри?

— Величайший во все времена, это точно.

— Василий Ломаченко?

— Великий во все времена.

— Энтони Джошуа?

— Я считаю, он всегда был хорош.

— Аманда Серрано?

— Я считаю, в спорте она величайшая во все времена.

— Кэти Тейлор?

— Также величайшая во все времена.

— Канело Альварес?

— Величайший во все времена.

— Геннадий Головкин?

— Великий во все времена.

— Если Головкин сошёлся бы в четвёртый раз с Канело, думаете результат был бы другим?

— Нет, я думаю, был бы такой же результат, как и в третьем бою.

— Люк Кэмпбелл?

— Он завершил карьеру, не так ли? Если не завершил карьеру, ему нужно завершить карьеру. Если он завершил карьеру, то нужно там и оставаться.

— Риджис Прогрейс?

— Я считаю, он хорош.

— Девин Хэйни?

— Великий во все времена, который скоро станет величайшим во все времена.