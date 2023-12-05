Хэйни: Александр Усик - величайший боксер всех времен
Также боксер дал оценку и Василию Ломаченко
Фото: Твиттер
Бывший чемпион мира в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) американец Девин Хэйни (30-0, 15 КО) проведет бой в новом дивизионе.
Напомним, что поединок состоится 9 декабря.
Хэйни выйдет в ринг против обладателя титула WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг) соотечественника Риджиса Прогрейса (29-1, 24 КО). Накануне этого противостояния боксер дал оценку самым выдающимся боксерам.
— Райан Гарсия?
— Я думаю, он хорош. Я считаю, у него есть навыки, скорость, мощь.
— Джервонта Дэвис?
— Великий во все времена.
— Шакур Стивенсон?
— Я думаю, настолько, насколько он показал себя на текущий момент, — он хорош.
— Диллон Дэнис?
— Завершивший карьеру.
— Джейк Пол?
— Я думаю, он хорош. Он настоящий. Я считаю, он величайший во все времена, когда дело касается бокса инфлюенсеров.
— Александр Усик?
— Величайший во все времена.
— Есть ли прогноз на его бой против Тайсона Фьюри?
— Я считаю, в этом бою сойдутся два величайших во все времена. Я думаю, это отлично для бокса, когда такое случается. Я не знаю. Я не могу выбрать победителя этого боя. Это хороший поединок.
— Как вы оцените Тайсона Фьюри?
— Величайший во все времена, это точно.
— Василий Ломаченко?
— Великий во все времена.
— Энтони Джошуа?
— Я считаю, он всегда был хорош.
— Аманда Серрано?
— Я считаю, в спорте она величайшая во все времена.
— Кэти Тейлор?
— Также величайшая во все времена.
— Канело Альварес?
— Величайший во все времена.
— Геннадий Головкин?
— Великий во все времена.
— Если Головкин сошёлся бы в четвёртый раз с Канело, думаете результат был бы другим?
— Нет, я думаю, был бы такой же результат, как и в третьем бою.
— Люк Кэмпбелл?
— Он завершил карьеру, не так ли? Если не завершил карьеру, ему нужно завершить карьеру. Если он завершил карьеру, то нужно там и оставаться.
— Риджис Прогрейс?
— Я считаю, он хорош.
— Девин Хэйни?
— Великий во все времена, который скоро станет величайшим во все времена.
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