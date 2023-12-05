Хэйни рассказал, почему не удалось организовать реванш с Ломаченко
Разногласия возникли в "цифрах"
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Американский боксёр Девин Хейни, обладающий титулами IBF, WBA, WBC и WBO, рассказал, что его команда пыталась организовать реванш с Василием Ломаченко, которого он победил в мае 2023 года.
"Я пообщался с отцом и промоутерской компанией Top Rank о том, как будет выглядеть бой-реванш и какими будут цифры. Как я уже говорил, кое-что не сошлось. Бой не имел смысла, понимаете? Я знаю, что был бы большой бой, гораздо больше первого — в этом и заключались разногласия. Бой должен был стать гораздо больше, но цифры казались не столь высокими", — сказал Хейни в интервью The Ring.
Всего на счету Хейни 30 побед в 30 поединках на профессиональной арене. Его следующим соперником станет Реджис Прогрейс.
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