Ольга Харлан завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при по фехтованию в Орлеане

Саблистка Ольга Харлан завоевала "серебро" на первом этапе Гран-при по фехтованию в сезоне 2023/24, который проходил во французском Орлеане.

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На пути к финалу она одолела Кьяру Мормиле, Чон Ха-Юн и Сесилию Бердер, однако в решающем поединке уступила француженке Манон Брюне - 12:15.

Серебряную медаль соревнований Гран-при Харлан выиграла впервые за 13 лет. Это третье серебро украинки на Гран-при и 28-е в целом в карьере. С начала соревновательного года украинка выигрывала "сателлит" в Стамбуле и становилась второй на этапе Кубка мира в Алжире.