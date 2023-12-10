Зеленский завтра встретится с Байденом во время рабочего визита в США
В планах провести ряд встреч и переговоров
Фото - Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки 11 декабря. Во время своего пребывания в США глава украинского государства планирует встретиться с Президентом США Джозефом Байденом и провести ряд переговоров.
Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации.
Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и США, в частности совместных проектов в производстве оружия и систем ПВО, а также координация усилий обоих государств в следующем году.
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