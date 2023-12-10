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Зеленский завтра встретится с Байденом во время рабочего визита в США

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В планах провести ряд встреч и переговоров

Зеленский завтра встретится с Байденом во время рабочего визита в США

Фото - Володимир Зеленський

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки 11 декабря. Во время своего пребывания в США глава украинского государства планирует встретиться с Президентом США Джозефом Байденом и провести ряд переговоров.

Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и США, в частности совместных проектов в производстве оружия и систем ПВО, а также координация усилий обоих государств в следующем году.

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Украина США Владимир Зеленский Джо Байден война с россией
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Источник:
president.gov.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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