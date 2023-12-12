Сборная Украины разгромила Эстонию в матче чемпионата мира U20 по хоккею
Невероятная победа
Фото: Оперативна Україна інфо
12 декабря состоялся второй матч молодежной сборной Украины по хоккею на чемпионате мира U-20 в Дивизионе 1B. На этот раз наша команда противостояла Эстонии.
Эстонцы неплохо начали матч и по итогам первого периода одержали победу (0:1). Сборная Украины включилась только во второй половине встречи. Сначала наша команда сравняла счет, а в заключительном периоде забросила 4 шайбы и в итоге выиграла матч.
Напомним, что уже 14 декабря Украина встретится с Италией.
Чемпионат мира по хоккею U-20. Дивизион 1B
Украина U-20 - Эстония U-20 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)
Шайбы: 13:12 Морозов (Тимофеев, Концеус - более) - 0:1, 26:16 Дубский (Яцишин, Лысак) - 1:1, 46:42 Сидоренко (Дахновский) - 2:1, 48:28 Крыкля (Сидоренко) - 3:1, 54:58 Дахновский (Стецюра, Крыкля - более) - 4:1, 58:48 Ковальчук (Яцишин, Дубский — пустые ворота) - 5:1
Вратари: Арцатбанов — Аганезовсбежит Йоханнес Бё
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