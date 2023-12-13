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Дарья Блашко пропустит третий этап Кубка IBU

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У биатлонистки проблемы со здоровьем

Дарья Блашко пропустит третий этап Кубка IBU

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Дарью Брашко не поможет женской сборной Украины по биатлону до конца 2023 года. Эту информацию подтвердила сама биатлонистка в комментарии Суспільне Спорт.

Блашко рассказала, что у нее возникли проблемы со здоровьем во время пребывания в Швеции, а на этапе Кубка IBU в Идре она начала кашлять. Именно из-за этого она не вышла на старт второго спринта в Идре, а этап в Шушене вообще пропускает.

Блашко рассчитывает принять участие в чемпионате Украины, который пройдет с 20 по 24 декабря в Сянках на Львовщине.

Теперь женскую сборную Украины будут представлять: Любовь Кипяченкова, Юлия Городная, Ксения Приходько и Елена Белосюк.

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Дарья Блашко
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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