Дарья Блашко пропустит третий этап Кубка IBU

Дарью Брашко не поможет женской сборной Украины по биатлону до конца 2023 года. Эту информацию подтвердила сама биатлонистка в комментарии Суспільне Спорт.

Блашко рассказала, что у нее возникли проблемы со здоровьем во время пребывания в Швеции, а на этапе Кубка IBU в Идре она начала кашлять. Именно из-за этого она не вышла на старт второго спринта в Идре, а этап в Шушене вообще пропускает.

Блашко рассчитывает принять участие в чемпионате Украины, который пройдет с 20 по 24 декабря в Сянках на Львовщине.

Теперь женскую сборную Украины будут представлять: Любовь Кипяченкова, Юлия Городная, Ксения Приходько и Елена Белосюк.