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Хирн: Бой между Усиком и Фьюри - отличное событие для бокса

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Британец высказался о предстоящем поединке

Хирн: Бой между Усиком и Фьюри - отличное событие для бокса

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что готов организовать поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

"Бой между Усиком и Фьюри, конечно же, отличное событие для бокса. Но, боже ж ты мой, пожалуйста! Просто дайте нам Тайсона Фьюри! Просто нет ни единого шанса, что Фьюри побьёт Джошуа. Да ни за что на свете! Придётся теперь держать кулачки за то, чтобы Фьюри побил Усика. И вот тогда можно будет организовать этот бой. Величайший бой всех времён. Величайший за всю историю спорта", — сказал Хирн в интервью IFL TV.

Напомним, Джошуа в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) встречался со шведом Отто Валлином. Американец победил досрочно в пятом раунде, команда Валлина не выпустила его после перерыва.

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