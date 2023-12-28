Ермак: Украина и Венгрия работают над встречей Зеленского и Орбана
Встреча может пройти в ближайшем будущем
фото из соцсетей
Украина и Венгрия работают над встречей Владимира Зеленского и Виктора Орбана в ближайшем будущем.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Он сказал об этом после того, как провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
"В продолжение разговора президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двоих лидеров в ближайшем будущем", — сказал Ермак.
И добавил, что обсудил с Сийярто продвижение Украины на евроинтеграционном пути.
Напомним, что недавно Орбан заявил, что принял приглашение Зеленского по поводу двусторонней встречи.
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