Ермак: Украина и Венгрия работают над встречей Зеленского и Орбана

Украина и Венгрия работают над встречей Владимира Зеленского и Виктора Орбана в ближайшем будущем.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он сказал об этом после того, как провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"В продолжение разговора президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двоих лидеров в ближайшем будущем", — сказал Ермак.

И добавил, что обсудил с Сийярто продвижение Украины на евроинтеграционном пути.

Напомним, что недавно Орбан заявил, что принял приглашение Зеленского по поводу двусторонней встречи.