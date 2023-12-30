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Атака россиян на Киев 29 декабря стала самой большой по количеству жертв. Погибли 16 мирных жителей

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1 января объявлен днем траура

Атака россиян на Киев 29 декабря стала самой большой по количеству жертв. Погибли 16 мирных жителей

Фото з відкритих джерел

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Российская воздушная атака на столицу Украины 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей Киева. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

“В настоящее время 16 тел погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы”, - заявил Кличко.

Также глава города добавил, что в Киеве 1 января объявлен днем траура.

Напомним, что 29 декабря по Украине россиянами было выпущено 158 воздушных целей. 114 из них сбили силы противовоздушной обороны.

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Источник:
Віталій Кличко в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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