Милевский: Не считаю, что так важно сейчас говорить на украинском

Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский начал карьеру стримера. Сегодня он провел первый эфир на своем канале в Twitch. 20% из полученных средств Милевский отправит на помощь воинам ВСУ.

Во время трансляции Милевский рассказал о том, важно ли сейчас общаться на украинском: