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Милевский: Не считаю, что так важно сейчас говорить на украинском

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Артем начал карьеру стримера и будет отдавать часть донатов на ВСУ

Милевский: Не считаю, что так важно сейчас говорить на украинском

Новина українською

Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский начал карьеру стримера. Сегодня он провел первый эфир на своем канале в Twitch. 20% из полученных средств Милевский отправит на помощь воинам ВСУ.

Во время трансляции Милевский рассказал о том, важно ли сейчас общаться на украинском:

"У нас не было украинской школы, мы всегда тренировались, не было времени изучать украинский язык. Тем более, все разговаривали на русском.

Не считаю, что это так важно сейчас говорить на украинском. Нужно иметь свою какую-то позицию. И многие военные, которые воюют - многие из них говорят на русском. Никакой проблемы в этом я не вижу. И вообще я - белорус, мы говорили всегда на русском", - сказал Артем во время игры в FC 24.

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Артем Милевский
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Источник:
twitch.tv
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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Pferdediebstahl (Львів)
30.12.2023 в 20:04
Те, що віддає на ЗСУ це добре, але все таки трохи недолікували.
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Комментарии 1
Pferdediebstahl (Львів)
30.12.2023 в 20:04
Те, що віддає на ЗСУ це добре, але все таки трохи недолікували.
Ответить
0
1

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