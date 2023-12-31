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"Если президент сделает нам европейский паспорт, то он может уходить": Головко - о намерении Шевченко стать президентом УАФ

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Тренер команды первой лиги доволен кандидатурой Шевченко

"Если президент сделает нам европейский паспорт, то он может уходить": Головко - о намерении Шевченко стать президентом УАФ

Скриншот: Вацко Live

Новина українською

Главный тренер "Диназа" Александр Головко поделился мыслями о намерении Андрея Шевченко стать президентом УАФ.

"Президент УАФ - это политическая фигура. Поэтому естественно, что Андрей туда заходит. Он узнаваем и имеет влияние. Понимает, что такое бизнес и большие деньги. Я о футболе не говорю, потому что это другое дело.

Следующий вопрос с избранием нового главы УАФ - открытие границ для украинских футболистов. Мне кажется, если новый президент сделает нам европейский паспорт, то ему можно что-то ставить и говорить: "Все! Ты можешь уходить". Другой вопрос, какой должна быть стратегия. Для сборной - это одно, а для популяризации футбола - другое", — приводит слова Головко Tribuna.

Напомним, Андрей Шевченко - единственный кандидат на должность президента Украинской Ассоциации Футбола.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Gican85 (Киев)
31.12.2023 в 09:18
Ничего не понял
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
31.12.2023 в 09:18
Ничего не понял
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terber (ternopil)
31.12.2023 в 09:21
я теж,нах євро паспорт
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