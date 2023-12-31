"Если президент сделает нам европейский паспорт, то он может уходить": Головко - о намерении Шевченко стать президентом УАФ

Главный тренер "Диназа" Александр Головко поделился мыслями о намерении Андрея Шевченко стать президентом УАФ.

"Президент УАФ - это политическая фигура. Поэтому естественно, что Андрей туда заходит. Он узнаваем и имеет влияние. Понимает, что такое бизнес и большие деньги. Я о футболе не говорю, потому что это другое дело.

Следующий вопрос с избранием нового главы УАФ - открытие границ для украинских футболистов. Мне кажется, если новый президент сделает нам европейский паспорт, то ему можно что-то ставить и говорить: "Все! Ты можешь уходить". Другой вопрос, какой должна быть стратегия. Для сборной - это одно, а для популяризации футбола - другое", — приводит слова Головко Tribuna.