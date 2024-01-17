  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
В тренде

Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Общие новости

Он отдал преимущество британцу

Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный британский боксёр Леннокс Льюис высказался о предстоящем поединке за все титулы дивизиона между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO) и соотечественником Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO).

"С нетерпением ожидаю поприветствовать Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов. Рад, что они решили выбрать историю. Поединок должен получиться великолепным. Хороший большой человек победит хорошего маленького человека... Преимущество Фьюри", — написал Льюис в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, что поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По теме
yellow-arrow
Милевский заявил, что его дом обыскала полиция. ВИДЕО
yellow-arrow
"Прекрасно, что буду играть на большом корте против топовой теннисистки". Цуренко сгладила ответ на вопрос о Соболенко
yellow-arrow
Марта Костюк: В матче с Мертенс я пыталась быть на корте, как Карлос Алькарас, и выглядеть зрелищно
Леннокс Льюис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
17.01.2024 в 19:45
Боя не будет Фьюри даст заднею --как тебе такой вариант Льюис
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.01.2024 в 19:45
Боя не будет Фьюри даст заднею --как тебе такой вариант Льюис
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости