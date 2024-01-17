Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Он отдал преимущество британцу
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный британский боксёр Леннокс Льюис высказался о предстоящем поединке за все титулы дивизиона между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO) и соотечественником Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO).
"С нетерпением ожидаю поприветствовать Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов. Рад, что они решили выбрать историю. Поединок должен получиться великолепным. Хороший большой человек победит хорошего маленького человека... Преимущество Фьюри", — написал Льюис в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, что поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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