"Летом ждите на полях". Милевский на беговой дорожке приводит себя в форму. ВИДЕО

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский приводит себя в форму.

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39-летний Артем запостил в соцсетях видео из зала, где он занимается на беговой дорожке.

"Летом ждите на полях", - ответил Артем на вопрос о здоровье.

Напомним, что после завершения карьеры Милевский долго не мог найти себя, из-за чего у него начались проблемы с алкоголем. Не так давно Артем прошел курс реабилитации в одной из киевских клиник.

Также ранее была информация, что президент "Динамо" Суркис предложил экс-форварду работу в киевском клубе после полной реабилитации.