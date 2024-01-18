  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Летом ждите на полях". Милевский на беговой дорожке приводит себя в форму. ВИДЕО
В тренде

"Летом ждите на полях". Милевский на беговой дорожке приводит себя в форму. ВИДЕО

Общие новости
Обновлено

Артем взялся за ум и за тело

"Летом ждите на полях". Милевский на беговой дорожке приводит себя в форму. ВИДЕО

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский приводит себя в форму.

Читайте такжеМилевский закодировался от алкоголизма и сбросил 20 кг

39-летний Артем запостил в соцсетях видео из зала, где он занимается на беговой дорожке.

"Летом ждите на полях", - ответил Артем на вопрос о здоровье.

Напомним, что после завершения карьеры Милевский долго не мог найти себя, из-за чего у него начались проблемы с алкоголем. Не так давно Артем прошел курс реабилитации в одной из киевских клиник.

Также ранее была информация, что президент "Динамо" Суркис предложил экс-форварду работу в киевском клубе после полной реабилитации.

По теме
yellow-arrow
Омония в Кубке Кипра сыграет против клуба российского блогера Красавы. Безус выйдет в старте
yellow-arrow
Политыло: Рад, что вышло поработать с Кварцяным - в Волыни тогда была команда-бомба
yellow-arrow
Артем Прима показал лучший результат сборной Украины в сезоне в индивидуальной гонке Кубка мира в Антхольце
Артем Милевский
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости