"Летом ждите на полях". Милевский на беговой дорожке приводит себя в форму. ВИДЕО
Артем взялся за ум и за тело
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский приводит себя в форму.
39-летний Артем запостил в соцсетях видео из зала, где он занимается на беговой дорожке.
"Летом ждите на полях", - ответил Артем на вопрос о здоровье.
Напомним, что после завершения карьеры Милевский долго не мог найти себя, из-за чего у него начались проблемы с алкоголем. Не так давно Артем прошел курс реабилитации в одной из киевских клиник.
Также ранее была информация, что президент "Динамо" Суркис предложил экс-форварду работу в киевском клубе после полной реабилитации.
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