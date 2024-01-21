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Источник сообщил о том, что Роман Зозуля стал агентом. Футболист развеял слухи

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Однако он все равно помогает соотечественникам трудоустроиться за границей

Источник сообщил о том, что Роман Зозуля стал агентом. Футболист развеял слухи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что бывший украинский нападающий "Динамо", "Днепра" и национальной сборной Роман Зозуля стал футбольным агентом. В интервью sport-express.ua он прокомментировал эти слухи.

“Я действительно помогаю украинским ребятам, которые намерены трудоустроиться в Испании. У меня немало связей в Европе, в частности, больше всего, в Испании. Жаль не пользоваться ими, связями, если есть возможность помочь соотечественникам.

Но я не работаю агентом. Даже и не особо хочу работать агентом. Такого я никогда и даже не говорил. Кроме того, сейчас у меня нет и агентской лицензии. И, опять же, сейчас я ее и получать не хочу.

У меня немного другие амбиции”, - сказал Зозуля.

Также экс-нападающий рассказал, кому помогает и каким образом. В том числе поделился информацией о сотрудничестве с Панковым и Шаблием.

– Я Вам так скажу – помогаю более десяти ребятам. Делаю это на волонтерских началах.

– О ком речь?

– Давайте мы с Вами предметно поговорим об этом с именами и фамилиями по завершению зимнего трансферного окна.

Дело в том, что сейчас ведутся переговоры, а дело это нелегкое. Очень тяжело, даже так сказал бы: много переходов сорвалось...

Но стараюсь помочь нашим ребятам, которые хотят трудоустроиться в Европе.

– Какие у Вас отношения с Александром Панковым? Говорят, что этой зимой Вы работал вместе с ним над тем, чтобы трудоустроить во львовских “Карпатах” голкипера ЮКСА Никиту Федотова.

– Я не являюсь сотрудником никакого агентства, если речь об этом. Однако я почти со всеми агентами из Украины общаюсь. Панков не исключение. С Саней я общаюсь, да. Есть диалог и с Вадимом Шаблием тоже.

Все эти агентские войны за игроков, ссоры – это без меня. Я ни с кем не ссорился. У кого есть хорошие игроки, и они обращаются ко мне за помощью, консультацией, я всегда с радостью помогаю”, - сказал Зозуля.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Максим Кучер
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