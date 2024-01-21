Источник сообщил о том, что Роман Зозуля стал агентом. Футболист развеял слухи

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что бывший украинский нападающий "Динамо", "Днепра" и национальной сборной Роман Зозуля стал футбольным агентом. В интервью sport-express.ua он прокомментировал эти слухи.

“Я действительно помогаю украинским ребятам, которые намерены трудоустроиться в Испании. У меня немало связей в Европе, в частности, больше всего, в Испании. Жаль не пользоваться ими, связями, если есть возможность помочь соотечественникам. Но я не работаю агентом. Даже и не особо хочу работать агентом. Такого я никогда и даже не говорил. Кроме того, сейчас у меня нет и агентской лицензии. И, опять же, сейчас я ее и получать не хочу. У меня немного другие амбиции”, - сказал Зозуля.

Также экс-нападающий рассказал, кому помогает и каким образом. В том числе поделился информацией о сотрудничестве с Панковым и Шаблием.