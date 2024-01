Тарас Шелестюк: Хочу боксировать и стать чемпионом мира

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) на своей странице в Twitter, что хочет боксировать и стать чемпионом мира.

"Я свободный агент. Непобедимый 19-0. Олимпийский призер. Чемпион мира среди любителей. Нет промоутера, нет менеджера, нет советника. И самое главное - я люблю бокс и хочу боксировать и стать чемпионом мира."

I am a free agent.

Undefeated 19-0. Olympic medalist. World champion in amateur.

No promoter.

No manager.

No adviser.



And the most important thing is that I love boxing and I want to box and become a world champion.#TarasShelestyuk ???????????????? #Boxingislife pic.twitter.com/C77oJkegGT