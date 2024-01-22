Суд оставил Коломойского под стражей, но снизил залог на 1.25 млрд гривен
Экс-президент Днепра остаётся под стражей
Фото: Depositphotos.com
Шевченковский райсуд Киева оставил украинского олигарха и экс-президента «Днепра» Игоря Коломойского под стражей до 2 марта, но уменьшил размер залога с 3,9 до 2,65 млрд грн.
Соответствующее решение было принято на заседании 22 января, пишет "Суспільне".
Прокуроры ходатайствовали о продолжении содержания Коломойского в СИЗО на время проведения досудебного расследования.
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В то же время адвокаты настаивали на изменении меры пресечения из стражи на домашний арест в селе Никольское-на-Днепре Днепропетровской области, в частности из-за неудовлетворительного состояния здоровья Коломойского.
Также суд отказал в просьбе о передаче Коломойского на поруки.
Напомним, что 2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.
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