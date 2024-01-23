Кори Гауфф: Марта Костюк — сильная соперница

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о победе над украинской спортсменкой Мартой Костюк в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6); 6:7 (3:7); 6:2 в пользу Гауфф.

"Счастлива и горжусь, что проявила бойцовский характер. Марта — сильная соперница. Я по-настоящему боролась и оставила всю себя на корте сегодня. Рада, что смогла выиграть первый сет. Во втором я стала немного пассивной, но в третьем старалась играть агрессивно. Рада, что это получилось", — сказала Гауфф после матча.

Напомним, в полуфинальном матче Australian Open Кори Гауфф встретится с Ариной Соболенко (Беларусь).