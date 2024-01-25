"Ты был настоящим воином". Алиев отреагировал на смерть экс-одноклубника на войне

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев отреагировал на гибель воспитанника столичного клуба Сергея Рожка.

"Сергей, мне не верится. Ты был очень хороший опорник и настоящий воин. Царство тебе небесное, спи спокойно", - написал Алиев в Instagram.

Рожок погиб 24 января на войне с российскими оккупантами. Экс-футболисту было 38 лет. Всю профессиональную карьеру Сергей провел в украинских и белорусских клубах.

Он начинал свой футбольный путь в академии "Динамо", после чего поиграл за "Таврию", "Закарпатье", "Оболонь" и ряд других отечественных клубов. В Беларуси выступал в частности за "Минск", "Витебск", "Гомель" и другие клубы.

С 2019 года Сергей Рожко выступал на любительском уровне. Его последним клубом был "Штурм" из Киевской области.