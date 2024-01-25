Легендарный тандем снова в действии. Шевченко в УАФ будет помогать Сергей Ребров

Сегодня, 25-го января, в Доме футбола в Киеве проходит внеочередной Конгресс УАФ. На нем, в частности, будут избирать председателя Ассоциации.

Ранее UA-Футбол уже публиковал повестку дня мероприятия.

Как стало известно нашему изданию из собственных источников, одним из вице-президентов УАФ станет нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Он будет помогать Андрею Шевченко на посту председателя.

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Отметим, что на Конгрессе УАФ Андрей Шевченко и Сергей Ребров сидят на соседних местах. Об этом сообщает журналистка нашего издания с места событий.