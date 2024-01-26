Хацкевич: Шаблий близок к покупке Заглембе? Я Вадима на пресс-конференции не видел

Новый главный тренер "Заглембе" Сосновец Александр Хацкевич прокомментировал информацию о том, что украинский агент Вадим Шаблий купит акции польского клуба.

- В польской прессе появилась информация, что украинский агент Вадим Шаблий, с которым вы ранее сотрудничали, близок к покупке "Заглембе". Это правда?

- Ну вот недавно (понедельник, 22 января, - прим.) проходила пресс-конференция здесь на стадионе, где присутствовали спортивный и генеральный директор, новый инвестор клуба и мэр города, которому клуб принадлежит, это городская команда. И на этом мероприятии Вадима Шаблия я точно не видел.

- Это просто слухи?

- Я говорю то, что я видел. Был новый инвестор, которому задавали вопросы. Он отвечал, что есть какие-то партнерские отношения с Вадимом, но агентство Шаблия также предлагает футболистов, как и любое другое. Все на одинаковых правах. Если есть хороший игрок Prostar (агентство Вадима Шаблия, - прим.), то мы его возьмем. Если другое агентство предложит подходящего футболиста, то мы тоже его возьмем.

Повторюсь, что на той пресс-конференции я не видел Вадима Шаблия.

- Вы говорили, что вариант с "Заглембе" предложил поляк. Можно подробнее?

- Агент из Польши. Я живу здесь около 6-7 месяцев, и у меня тоже здесь есть знакомые, - рассказал Хацкевич.