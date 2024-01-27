КМ. Полесье - Сталь Мелец 1:1. Ничья с представителем Экстраклясы
Забил защитник
Фото: Телеграм-канал ФК "Полісся" Житомир
"Полесье" во втором матче на сборах в Испании сыграло вничью с польской "Сталью". Соперник украинцев выступает в Екстраклясе, и сейчас занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.
Голом за житомирян отметился Артем Шабанов. Следующую игру "Полесье" сыграет против шведского "Кальмара" 2-го февраля.
Контрольный матч. Мурсия (Испания)
"Полесье" - "Сталь Мелец" 1:1
Голы: Шабанов 57 - Шкурин 26
Состав на 1 тайм: Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, ГНП, Танковский, Макуана, Грицук, Козак, ГНП (Ариелсон).
Состав на 2 тайм: Поспелов, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Танковский (Кушниренко), Крушинский, ГНП (Мустафаев), Макуана (Назаренко), Фортюне, Ариелсон (Будковский).
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