Пражская Славия проведет благотворительный матч в поддержку Украины

"Славия" (Прага) объявила о проведении благотворительного матча в поддержку Украины. Ранее команда отменила свой спарринг со "Слованом" из-за матча братиславского клуба с россиянами.

Вместо этого "Славия" сыграет со словацкой командой "Злате Моравце" на своем стадионе "Фортуна Арена", и все вырученные средства будут отправлены на благотворительность в Украину. Матч состоится 4-го февраля.