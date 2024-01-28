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Пражская Славия проведет благотворительный матч в поддержку Украины

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Пражская Славия проведет благотворительный матч в поддержку Украины

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Massimo Cebrelli

Новина українською

"Славия" (Прага) объявила о проведении благотворительного матча в поддержку Украины. Ранее команда отменила свой спарринг со "Слованом" из-за матча братиславского клуба с россиянами.

Вместо этого "Славия" сыграет со словацкой командой "Злате Моравце" на своем стадионе "Фортуна Арена", и все вырученные средства будут отправлены на благотворительность в Украину. Матч состоится 4-го февраля.

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Источник:
Славія Прага
Опубликовал: Виктор Иванчук
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