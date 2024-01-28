Пражская Славия проведет благотворительный матч в поддержку Украины
Пример здорового клуба
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Massimo Cebrelli
"Славия" (Прага) объявила о проведении благотворительного матча в поддержку Украины. Ранее команда отменила свой спарринг со "Слованом" из-за матча братиславского клуба с россиянами.
Вместо этого "Славия" сыграет со словацкой командой "Злате Моравце" на своем стадионе "Фортуна Арена", и все вырученные средства будут отправлены на благотворительность в Украину. Матч состоится 4-го февраля.
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Источник:Славія Прага
Опубликовал: Виктор Иванчук
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