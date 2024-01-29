"Оружие, наркотики и порнография". Милевский рассказал, почему в его доме произвели обыск

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский провел очередной стрим на Twitch, на котором рассказал детали обыска полицией в его доме.

– Начинают что-то шуметь. Как оказалось потом, это был какой-то специальный лом. В следующее мгновение уже слышу топот на второй этаж. Думаю: "Б***ь, п***ц, все, б***ь". Сразу этот пранк перед глазами.

Забегают первые два парня с калашами, в масках, в бронежилетах: "Ало, подъем".

– Ты не подумал, что это пранк?

– Я не подумал. Они цивилизованно себя начали вести. Первый вопрос: "Оружие есть?". У меня под покрывалом телефон, говорю: "Нет". Спрашивают, есть ли дети, говорю: "Нет". Далее: "А кто есть?". Я: "В соседней комнате парень".

Хотят меня за руки поднимать, а я говорю: "Я сам, сам, что надо?". Хорошо, что просто самый главный прокурор, заходит, включает свет, туда-сюда. Смотрит на меня, начинает улыбаться. Думаю: "Фух, вероятно узнал, дай Бог, чтобы узнал". И он такой: "Блин, ты же Милевский! Ребята, что вы делаете? Отпустите его".

Они маски сняли, калаши в сторону, я уже немного спокойнее, наглее с ними: "Что такое, что происходит?". А они: "Сейчас все объясним, всех разбудим, всех вниз. После этого произошел обыск", – сказал Милевский.

Друг Милевского добавил:

"Он достает постановление, а я пытаюсь подсмотреть, что там написано. И там такая история: "Оружие, наркотики и порнография". Мы выдохнули, поняли, что нас это не касается.

В решении было имя старого владельца дома, уехавшего жить в Испанию три года назад. Пришли к старому владельцу дома, а в этом доме оказался Милевский".