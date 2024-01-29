  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Оружие, наркотики и порнография". Милевский рассказал, почему в его доме произвели обыск
В тренде

"Оружие, наркотики и порнография". Милевский рассказал, почему в его доме произвели обыск

Общие новости

Экс-футболист наконец поставил точку в этой истории

"Оружие, наркотики и порнография". Милевский рассказал, почему в его доме произвели обыск

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский провел очередной стрим на Twitch, на котором рассказал детали обыска полицией в его доме.

– Начинают что-то шуметь. Как оказалось потом, это был какой-то специальный лом. В следующее мгновение уже слышу топот на второй этаж. Думаю: "Б***ь, п***ц, все, б***ь". Сразу этот пранк перед глазами.

Забегают первые два парня с калашами, в масках, в бронежилетах: "Ало, подъем".

– Ты не подумал, что это пранк?

– Я не подумал. Они цивилизованно себя начали вести. Первый вопрос: "Оружие есть?". У меня под покрывалом телефон, говорю: "Нет". Спрашивают, есть ли дети, говорю: "Нет". Далее: "А кто есть?". Я: "В соседней комнате парень".

Хотят меня за руки поднимать, а я говорю: "Я сам, сам, что надо?". Хорошо, что просто самый главный прокурор, заходит, включает свет, туда-сюда. Смотрит на меня, начинает улыбаться. Думаю: "Фух, вероятно узнал, дай Бог, чтобы узнал". И он такой: "Блин, ты же Милевский! Ребята, что вы делаете? Отпустите его".

Они маски сняли, калаши в сторону, я уже немного спокойнее, наглее с ними: "Что такое, что происходит?". А они: "Сейчас все объясним, всех разбудим, всех вниз. После этого произошел обыск", – сказал Милевский.

Друг Милевского добавил:

"Он достает постановление, а я пытаюсь подсмотреть, что там написано. И там такая история: "Оружие, наркотики и порнография". Мы выдохнули, поняли, что нас это не касается.

В решении было имя старого владельца дома, уехавшего жить в Испанию три года назад. Пришли к старому владельцу дома, а в этом доме оказался Милевский".

По теме
yellow-arrow
"Возвращать венгерской общине прежние права". Сегодня в Украину прибудет министр иностранных дел Венгрии
yellow-arrow
Виталий Вернидуб: Думаю, даже к лучшему, что мы проиграли
yellow-arrow
ЕС разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии, если она не поддержит помощь Украине
Артем Милевский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости