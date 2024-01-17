Милевский заявил, что его дом обыскала полиция. ВИДЕО
Очередная неудачная шутка?
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Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский заявил, что полиция у него дома провела обыск.
"14.01.2024, 08.00 утра… С Новым годом. Засевать пришла Внутренняя Безопасность Нацполиции Украины.
Короче, прилично покошмарили. Убили нервные клетки… В связи с тайной следствия, Нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска", - написал Милевский.
Позднее он добавил на видео: "обыски проводят с утра, выбили дверь".
Напомним, что в декабре 2021 года подобная история приключилась с Артемом в одном из киевских ресторанов. В киевский ресторан ворвались якобы сотрудники СБУ, которые "задержали" Милевского и его агента Александра Панкова. Правда, потом выяснилось, что это была инсценировка и своеобразный розыгрыш от друзей Милевского и Панкова.
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