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Милевский заявил, что его дом обыскала полиция. ВИДЕО

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Очередная неудачная шутка?

Милевский заявил, что его дом обыскала полиция. ВИДЕО

instagram.com/timi1010

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский заявил, что полиция у него дома провела обыск.

"14.01.2024, 08.00 утра… С Новым годом. Засевать пришла Внутренняя Безопасность Нацполиции Украины.

Короче, прилично покошмарили. Убили нервные клетки… В связи с тайной следствия, Нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска", - написал Милевский.

Позднее он добавил на видео: "обыски проводят с утра, выбили дверь".

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Напомним, что в декабре 2021 года подобная история приключилась с Артемом в одном из киевских ресторанов. В киевский ресторан ворвались якобы сотрудники СБУ, которые "задержали" Милевского и его агента Александра Панкова. Правда, потом выяснилось, что это была инсценировка и своеобразный розыгрыш от друзей Милевского и Панкова.

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