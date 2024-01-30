Последствия дисквалификации за допинг: сборную ОКР (России) лишили олимпийского золота-2022
В командном турнире по фигурному катанию из-за дисквалификации Валиевой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборную Олимпийского Комитета России официально лишили золотой медали Олимпийских игр-2022 в командном турнире по фигурному катанию. Соответствующее решение на официальном уровне утвердил Международный союз конькобежцев.
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Это решение следует из предыдущего решения CAS по дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой, о чем сообщается на официальном сайте ISU.
Результаты спортсменки из страны-агрессора в командном турнире по фигурному катанию аннулированы, поэтому сборная ОКР потеряла первое место, уступив команде США. Однако даже аннулирование результатов Валиевой оставило россиян с медалью. Результатов других спортсменок хватило для того, чтобы занять третье место.
Сборная ОКР в итоге на одно очко опередила четвертую Канаду.
- США - 65;
- Япония - 63;
- ОКР - 54;
- Канада - 53.
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